ФСБ повідомила про викриття агента українських спецслужб

ФСБ РФ заявила про викриття агента українських спецслужб, який тривалий час надавав "консультативну допомогу" СБУ, повідомляє Новое время.

"Федеральною службою безпеки під час проведених оперативно-розшукових заходів припинена розвідувально-підривна діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина України Семеняки Олексія Петровича" , — сказано в заяві ФСБ.

В ФСБ заявили, що діяльність Олексія Семеняки нібито координували співробітники української контррозвідки: старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2-го відділу 1-го управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов Габіловіч і заступник начальника 2-го відділу 1-го управління ДКІБ СБУ підполковник Ігор Черняк.

Згідно з повідомленням ФСБ РФ, Семеняка нібито зізнався в наданні СБУ "різнопланової консультаційної допомоги".

В ФСБ заявили, що вилучили у нього персональні електронні пристрої з повідомленнями від працівників СБУ, які пропонували сприяти їм у вирішенні їхніх робочих питань, з кінцевою метою завдати шкоди безпеці РФ.

У повідомленні ФСБ сказано, що Семеняка не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці Росії. Його вислали з РФ 3 червня і заборонили в'їзд на 25 років.