Українська компанія буде випускати електромобілі

Компанія "Бас Мотор", що входить у машинобудівний холдинг "Богдан", анонсувала підписання дистриб'юторського контракту з китайською компанією Zonson Smart Auto Corporation, яка входить у велику корпорацію ZTE. Угода передбачає спільну роботу в області електричного транспорту, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба виробника. За словами генерального директора "Бас Мотор", Олега Міщенко, угодою передбачено широкий спектр співпраці з китайськими партнерами по розвитку електромобільності.

Першим кроком стануть ресурсні випробування електричного автобуса Zonson в Україні. Він відповідає всім екологічним і технічним нормам і має європейський сертифікат. Також Zonson розглядає можливість виробництва електробусів з машинокомплектів комплектів на потужностях "Бас Мотор". Нещодавно китайський автовиробник представив свій електробус на ринку в Угорщині.

Також Олег Міщенко розповів про співпрацю з австрійською компанією Elve, яка має намір виробляти електричний транспорт для міських перевезень. Головний продукт компанії - повністю електричний міський автобус довжиною 12 метрів GTZ6129BEVR, який був розроблений для задоволення попиту європейських міст і відповідає всім вимогам комфортного і безпечного перевезення пасажирів.

Elve GTZ6129BEVR буде оснащений літій-залізо-полімерною батареєю LiFePo4 на 299.5 кВтг, яка забезпечує пробіг до 250 км. Максимальна швидкість електробуса складе 70 км / год. Місткість – 81 пасажирів, в тому числі, 30 сидячих.