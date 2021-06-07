Нові правила продажу деревини значно збільшили доходи

Державні лісгоспи за перший квартал 2021 року збільшили доходи від продажу деревини на 1 млрд гривень. Це сталося завдяки запровадженню електронних аукціонів, повідомляє РБК-Украина.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час форуму "Україна 30. Екологія", який транслювався у Youtube.

"Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують сірий ринок. У країні прозоро, онлайн, без будь-яких корупційних ризиків має реалізуватися 100% необробленої деревини" , - сказав він.

Як зазначив президент, перші кроки на цьому шляху "вже принесли свої результати: це плюс один мільярд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал цього року".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.