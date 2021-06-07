СБУ ліквідувала сховок зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна

Служба безпеки України виявила на Донеччині замаскований схрон із військовими засобами ураження. За оперативною інформацію, арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста Ігоря Гіркіна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ﻿.

За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

Заходи із виявлення та знешкодження небезпечного арсеналу проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.