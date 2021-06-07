4 прихованих симптому інфекції нирок, які не можна ігнорувати
Багато інфекційні захворювання нирок протікають безсимптомно до тих пір, поки пацієнтові різко не буде потрібно медична допомога. Експерти назвали чотири прихованих симптомів, при яких варто звернутися до лікаря, повідомляє U-News.
Кров в сечі
Більшість хвороб нирок провокують бактерії, які потрапляють в організм через сечовивідні шляхи. Кров в сечі повинна насторожити кожного, а фахівець вже направить на додаткові дослідження. Підвищений рівень еритроцитів також говорить про проблему.
Біль у спині
При ураженні інфекцією нирки починають збільшуватися в розмірі, тим самим чинячи тиск на нервові закінчення. Таким чином, людина відчуває біль в спині й лікар може розпізнати її джерело.
Часті позиви до сечовипускання
При наявності хвороби тканини сечового міхура дратуються і він стискається все частіше, в результаті людина починає постійно справляти нужду.
Біль при сечовипусканні
Запальний процес в нирках зрештою вражає й уретру, чим і пояснюється наявність неприємних відчуттів під час походу в туалет. Тому консультацію з лікарем відкладати не рекомендується.