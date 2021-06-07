Зеленський хоче перетворити Чорнобиль на "зону відродження"
Президент Володимир Зеленський прагне шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на зону відродження, повідомляє Украинская правда.
"За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля.
Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження", - заявил Зеленский.