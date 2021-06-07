У Києві починається масштабний ремонт доріг

Київський міський голова Віталій Кличко анонсував ремонт близько 60 вулиць столиці вже цього року. На них усюди мають бути велодоріжки, повідомляє УНІАН.

Кличко зазначив, що на кожній вулиці передбачені сучасні доріжки для пішоходів, а також доріжки для велосипедистів.

"Кожну дорогу, яку ми зараз робимо, кожну вулицю (я дав завдання департаменту транспорту) - ми не вводимо без сучасних доріжок для пішоходів, без доріжок для велосипедистів, без сучасного освітлення і відеоспостереження. Близько 60 вулиць цього року ми відремонтуємо. І кожна прорахована, щоб велодоріжки також були" , - розповів мер в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ремонт столичних вулиць

5 червня 2021 року, звертаючись до учасників велопараду, Кличко зазначив, що столична влада продовжує працювати над розвитком велоінфраструктури.

Він пообіцяв, що цього року в столиці буде облаштовано ще понад 100 кілометрів велодоріжок.