У Києві представили електромобілі українського виробництва

У Києві на виставах ComAutoTrans і Автотехсервіс презентували електромобілі Konyk та Volyk від української компанії "Електропрайд". Це дві компактні моделі, але друга має більший запас ходу і більшу вантажопідйомність, повідомляє Обозреватель.

Konyk має в довжину 2288 мм, ширину – 1143 мм та висоту – 1556 мм. Він може перевозити до 250 кілограм, а його максимальна швидкість – 60 км/год.

Konyk має пробіг до 350 км. Джерело: Автоцентр

Електрокар на одному заряді в залежності від варіанту батареї може проїхати від 100 до 350 кілометрів. Він заряджається від 6 до 12 годин, а на станції швидкої зарядки – всього за 1-2,5 години.

Автомобіль можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Електромобіль Konyk продається за 224 тисячі гривень. Вартість амортизації на добу (100 км в день) становить 24 грн. За рік це коштуватиме 8760 грн.

Модель Volyk, яка також увійшла до лінійки, – це трохи більша вантажна версія. В довжину вона має 3235 мм, ширину – 1380 мм та висоту – 1528 мм. Машина може перевозити 1500 кг та проїхати на одному заряді від 100 до 500 км.