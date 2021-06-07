Азербайджан назвав дату відкриття сухопутних кордонів

Азербайджан планує з 15 червня відкрити сухопутні кордони, які були закриті понад рік через пандемію Covid-19, повідомляє Вести.

Керівництво ГТК дало доручення головним територіальним митним управлінням, почалася підготовка до відкриття пунктів на наступному тижні.

В даний час встановлюються правила огляду пасажирів і вантажів. Пасажирам, які в'їжджають на митно-пропускний пункт в автобусах, буде заборонено сходити з транспортного засобу і проходити огляд. Вони будуть перевірятися, перебуваючи в транспортному засобі. Пасажири, які перетинають пост в індивідуальному порядку, будуть проходити особливий контроль.