В Україні побудують третій в світі за потужністю завод по переробці кукурудзи

На новому заводі планується переробляти 1 млн т зерна в рік та виробляти 19 продуктів із кукурудзи. За потужністю це буде третій завод у світі, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко під час форуму Grain Storage Forum Elevator 2021.

«Щотижня маю мінімум дві зустрічі з представниками Китаю та країн Близького сходу. Китайські інвестори хочуть побудувати третій у світі за потужністю завод з переробки кукурудзи. Єдина перепона — забезпечення електроенергією, можливо буде побудована електростанція», — пояснив він.

На його думку обсяги зберігання зерна в країні потрібно збільшити щонайменше на 10 млн т. Вартість будівництва внутрішнього елеватора складає $150-200 на тонну продукції, припортового терміналу — $250-300 на тону.

«Це довгі кошти. Окупність елеватора — 7-10 років. Де взяти такі кошти — питання номер один», — додав Леонід Козаченко.

За його словами, за умови інвестицій у розмірі $75 млрд доларів Україна могла б потроїти валове виробництво аграрної продукції.