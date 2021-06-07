Зеленська в трендовому костюмі зустрілася з послом Швеції

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на офіційній зустрічі в стильному вбранні – класичний костюм темно-синього кольору вона скомбінувала з білосніжними човниками. Повідомляється, що захід був присвячений до святкування Національного дня Швеції, повідомляє Обозреватель.

В такому аутфіті Зеленська прийшла на зустріч з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом. 6 червня був запущений україномовний аудіогід в Музеї Ваза і також відбулася презентація арт-зони, яка присвячена дружбі країн. Про це перша леді розповіла на своїй офіційній сторінці в Instagram. ﻿Свій образ дружина президента доповнила білою блузою, масивними сережками та елегантною зачіскою.

Олена Зеленська з'явилася на зустрічі в трендовому костюмі. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official