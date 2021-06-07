Ядерну зброю України контролювали в Москві, - Кравчук

Перший президент Леонід Кравчук заявив, що після розпаду СРСР контроль над ядерним арсеналом в Україні здійснювався з Москви, повідомляє InfoResist.

За його словами, в Україні було 1200 ядерних боєголовок, однак керувати ними Київ не міг. Кравчук підкреслив, що управління ядерною зброєю здійснювалося з Москви.

“У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг тільки по телефону говорити з Командувачем ракетної армії (в Москві), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю”, – розповів Кравчук.

Перший президент також сказав, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт коштувало б Україні $175 млрд, при цьому за актуальним курсом сума становить $300 млрд.

Разом з тим Кравчук заявив, що він не вірить в те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.