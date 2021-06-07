Президент анонсував аудит всіх водних ресурсів
Президент Володимир Зеленський заявив, що буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України, повідомляє Экономическая правда.
Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".
"Третє питання - це водні ресурси та якісна питна вода. Ми обговорювали це питання на минулому засіданні РНБО, і, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.
Крім цього, йде підготовка до управління річковими басейнами, побудовано 4 сучасні лабораторії і відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України", - сказав президент.