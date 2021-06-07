Президент анонсував аудит всіх водних ресурсів

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України, повідомляє Экономическая правда.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".

"Третє питання - це водні ресурси та якісна питна вода. Ми обговорювали це питання на минулому засіданні РНБО, і, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.