Гороскоп здоров'я на тиждень 7-13 червня: Ракам і Овнам не можна переїдати

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНИАН.

Овен

На цьому тижні ви часто будете відчувати втому, неуважність, брак енергії. Будьте уважні на дорозі. До кінця тижня ваше самопочуття може погіршитися, якщо вести шкідливий спосіб життя.

Телець

На цьому тижні Тельцям варто зайнятися здоров'ям свого волосся. Корисно робити зволожуючи маски та наносити засоби по догляду. З четверга почнуться проблеми з зубами та яснами. Корисно буде сходити до стоматолога.

Близнюки

У першій половині тижня Близнюки зіткнуться з частими головними болями та недосипанням. До четверга ваше самопочуття значно покращиться, ви відчуєте прилив сил. Складні завдання краще залишити на вихідні.

Рак

Переїдання і шкідлива їжа дуже небезпечні для вас в цей період. Будь-які надлишки їжі швидко відкладуться у вас на животі. Зверніть увагу на здоров'я печінки й нирок - ці органи зараз дуже вразливі. Сигарети, солона їжа і алкоголь - ваші головні вороги.

Лев

Гороскоп радить вам по можливості лягати спати раніше, щоб поліпшити самопочуття. Також Левам слід проводити більше часу на свіжому повітрі та частіше ходити пішки. Зверніть увагу на здоров'я колін і щиколоток.

Діва

Тиждень ідеально підходить для розвантаження і очищення організму. Не варто вживати важку їжу і алкоголь. Також це хороший період для позбавлення від шкідливих звичок і придбання корисних. Нові правила швидко стануть частиною Вашого життя.

Терези

Якщо ви захворієте на цьому тижні, лікування буде непростим. Ліки стануть діяти гірше, ніж ви розраховували, одужання затягнеться. У середу і суботу постарайтеся не планувати операції та не відвідувати лікаря. Хороший тиждень для косметологічних процедур і масажу.

Скорпіон

На цьому тижні ви будете дуже чутливі до змін погоди. У дощові дні не дозволяйте собі промокнути, а в спеку уникайте перегріву. Частіше провітрюйте приміщення і не бійтеся протягів - пил і мікроби в кімнаті набагато небезпечніші.

Стрілець

Цей тиждень добре підходить для тренувань та занять спортом, проте навантажувати потрібно всі групи м'язів. Комплекс вправ повинен бути збалансований і без перевантажень. Не забувайте дотримуватися техніки безпеки. Хворі Стрільці зможуть прискорити одужання за допомогою посильних фізичних навантажень.

Козоріг

Дратівливість і нервозність серйозно зашкодять самопочуттю Козорога. Ваше здоров'я безпосередньо залежить від настрою. При підозрі на будь-яке захворювання не займайтеся самолікуванням і ні в якому разі не слухайте нікого, крім лікаря. Будь-які поради рідних і друзів лише зашкодять вам.

Водолій

Дуже важливо на цьому тижні стежити за чистотою повітря і якістю питної води. По можливості їдьте за місто в ці дні. Важким цей тиждень буде для алергіків і людей з хронічними захворюваннями - можливі ускладнення. У вівторок і неділю може боліти серце.

Риби

Прислухайтеся до сигналів свого організму і звертайте увагу на будь-які незвичайні зміни. На цьому тижні ви можете виявити у себе приховане небезпечне захворювання. Повністю довіряйте лікарям і не займайтеся самолікуванням. Також забудьте про народну і нетрадиційну медицину. На вихідних підвищиться ризик отруєння, нетравлення і болю в шлунку.