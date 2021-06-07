Полуниця: користь і протипоказання

Їсти просто так або з йогуртом, варити варення і готувати несподівані пікантні страви – полуницю можна застосовувати по-різному. Але, ймовірно, мало хто з нас замислюється, скільки ж її можна. Хіба що ті, у кого є алергічні реакції на ягоду. Дієтолог Валентина Яковлєва розповіла, кому слід бути обережним з полуницею, повідомляє Сегодня.

Як полуниця може допомогти організму

Полуниця – одна з найсмачніших ягід літа. Крім чудового смаку, полуниця має безліч корисних властивостей для здоров'я і чудового самопочуття. За даними ВООЗ, якщо в раціоні є полуниця, то корисні властивості ягоди допоможуть:

запобігти діабету

раку

серцево-судинним порушенням

Що корисного є в полуниці для нас

Полуниця багата клітковиною, відрізняється дуже високим вмістом вітаміну С (вище, ніж у лимона), містить залізо, кальцій, калій, магній, йод, фолієву кислоту і безліч вітамінів. До того ж вона є багатим джерелом антиоксидантів, які знижують ризик розвитку хронічних захворювань, запалень і допомагає нам не старіти.

Дослідження також показали позитивний вплив полуниці на здоров'я очей, неврологічне здоров'я, здоров'я шкіри і кишечника.

Коли людина їсть полуницю, у неї поліпшується настрій: ягода стимулює вироблення гормонів радості в організмі. Зокрема, примножує вміст у крові дофаміну.

Полуниця як помічник у схудненні

У 100 г полуниці міститься лише 32 ккал, тому її часто включають у різні дієти, а іноді вона навіть стає основним продуктом. ﻿ Полуниця, як і будь-який інший продукт, приносить користь, якщо знати міру в її вживанні.

Кому слід бути обережним з полуницею

Основні протипоказання стосуються алергічних властивостей полуниці та її кислотних компонентів. Її абсолютно не можна тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, подібні гастриту, ерозивній і виразковій хворобам.

Полуниця і алергія

Ця ягода – сильний алерген, тому раніше її не рекомендували давати дітям у ранньому віці. Однак зараз фахівці вважають, що раніше діти контактують з алергенними продуктами, то менше ймовірності розвитку алергії. ﻿Зрозуміло, варто починати з дуже маленьких порцій і стежити за реакцією організму. ﻿Також вважаються безпідставними застереження від вживання полуниці вагітними жінками. Якщо у вас не було алергії до вагітності, то шкоди помірна порція ягід не принесе.

Полуниця і пестициди

Друга загроза для здоров'я пов'язана з кількістю пестицидів і хімічних речовин у полуниці, тому важливо вибирати біологічно вирощену полуницю.

У якому вигляді полуниця корисніше

Хочу зауважити, що найбільшу користь полуниця приносить тільки у свіжому вигляді. Найефективніший спосіб консервації – не варення або компоти, а заморожування полуниці. Не забудьте відправити в морозильну камеру кілька лотків зі стиглими ягодами, щоб насолоджуватися полуницею взимку! Хвостики від полуниці краще не викидати, а готувати з них чай. Це прекрасний вітамінний напій, насамперед при застуді. Літо – прекрасна пора насолоджуватися смаком і наповнити організм життєвою енергією цієї прекрасної ягоди.