Кулеба відвідає Німеччину з офіційним візитом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом вирушить до Федеративної Республіки Німеччина. Там він зустрінеться зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом, обговорить інтеграцію країни в ЄС і НАТО, посилаючись на пресслужбу українського МЗС, повідомляє Кореспондент.

Візит відбудеться 8-9 червня.

"Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Хайко Маасом і двосторонні зустрічі з керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини", – йдеться в повідомленні МЗС.

Теми, які буде обговорювати Кулеба: підтримка зусиль з відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО, енергетична безпека України та Європи.