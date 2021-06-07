Чому форма України на Євро-2020 викликала скандал

Національна збірна України представила форму, в якій буде виступати на чемпіонаті Європи-2020 року, який стартує вже в п'ятницю, 11 червня, повідомляє Страна.ua.

На новій формі буде зображений контур карти України з включеним Кримом і гаслом: "Слава Україні! Героям Слава".

Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку. Представники Держдуми й МЗС РФ назвали дизайн одягу "політичною провокацією" і навіть зробили спробу заборонити форму українських футболістів. У Кремлі відреагували стримано - мовляв, залишають рішення за УЄФА.

УЄФА, власне, вже висловилася, заявивши, що форма всіх команд, включаючи Україну, вже схвалена і зміни неможливі.

З чого почався скандал

6 червня голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко опублікував у своєму Facebook фотографії нової екіпіровки спортсменів. За його словами, форма, в якій команда Андрія Шевченка виступить на Євро-2020 - особлива через "дорогогий кожному українцеві символ" - обриси країни в її міжнародно-визнаних кордонах.

"Єдиної та неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами й селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де "Слава Україні!" відповідають гаслу "Героям слава!" й яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги", - написав Павелко.

Він також додав, що силует України повинен надати гравцям сил, адже вони будуть битися за всю Україну.

"І вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода, підтримає їх в кожному матчі. Це вкрай важливо для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити краще на Євро-2020, і для мільйонів наших уболівальників, які вірять в команду Андрія Шевченка. Футбол і збірна, об'єднуйте Україну! Слава Україні ", - написав Павелко.

Розробкою дизайну нової форми займався давній технічний партнер збірної України - іспанська фірма Joma. Ця компанія також розробляла концепцію форми збірної України у 2019 році, коли команда Шевченко не зазнала жодної поразки.

Головний елемент в дизайні - контури карти України. Лого УАФ розташоване по центру футболки, а номери гравців - зліва на грудях. Націоналістичне гасло вишитий на спині й внутрішньої частини футболки.

Всього ігрових комплектів форми буде три: синій, жовтий і білий.

Футболісти збірної України поки не прокоментували нову форму, проте головному тренеру Андрію Шевченку вона сподобалася.

"Те, що я бачив, - так, все в порядку. У ній грати хлопцям, а не мені, потрібно їх думку дізнатися", - сказав тренер на пресконференції перед сьогоднішнім товариським матчем з Кіпром.

Футбольні вболівальники після презентації захотіли придбати собі футболку збірної, однак на сайті спортивних товарів доступні футболки Joma старого зразка або репліки - по 790 грн. Нова екіпіровка не надійшла в інтернет-магазини.

На офіційному сайті Joma представлене екіпірування збірної України без контурів карти й гасла.

"Очевидна політична заява". Реакція Росії

У Росії відреагували на нову форму збірної України.

У МЗС РФ презентація української екіпіровки з силуетом Криму і націоналістичними гаслами викликала обурення. Так, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала форму "відчайдушною мистецькою акцією" і "обманкою", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" порівняла з німецьким нацистським вітанням.

"Прийом не новий. Називається тромплей (trompe-l'œil) - спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки - уявлення доступного, відчутного, але насправді не існує. У російській мові є простий аналог складного терміна - "обманка", - написала Захарова в Telegram.

За словами Захарової, коріння гасла "Слава Україні! Героям Слава!" є калькою з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання і крім однакового синтаксичної побудови ці фрази побудовані за однаковим акцентологічним принципом (наголоси в однакових місцях).

"В якості офіційного привітання бандерівських прихильників з УПА вона була прийнята на II з'їзді українських націоналістів у квітні 1941 р. в окупованому Кракові: "Привітання в організації проводиться у формі підняття випрямленою правої руки під кутом вправо трохи вище голови. Діючі слова повного вітання: "слава Україні", відповідь - "Героям слава". Допускається скорочення вітання: "слава" - "слава". привітання повністю копіює німецький нацистський аналог", - написала представник МЗС РФ.

Депутат Держдуми Дмитро Свищев назвав українську форму "політичним демаршем і провокацією" і запропонував в якості відповіді всім командам виходити на поле в формі з політичними гаслами і закликами.

"Це не лізе ні в які ворота. Упевнений, в УЄФА повинні жорстко відреагувати на подію. В даному дивний вчинок закладена міна уповільненої дії" , - підкреслив Свищев.

Олімпійська чемпіонка в ковзанярському спорті Світлана Журова допустила, що українська форма на Євро була виготовлена не без команди зверху.

"Навряд чи це самодіяльність. Мета - зачепити Росію. Очевидне політична заява. Хто і коли розміщував обриси країни на своїй формі? Я такого не пам'ятаю. На змаганнях подібне робити не можна", - додала вона.

Розкритикувала форму і генпродюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі.

"Те, що Україна робить з Євро, дуже сумно. На цьому тлі українці збираються грати в формі, на якій Крим є частиною їх території. Виходить, що чемпіонат стає ареною політичних розборок. І тепер це рішення українських спортивних функціонерів змусить багатьох людей говорити не про свято футболу, а про політичні заяви. "Молодці", більше нічого не скажеш. Зібралися і накрутили ", - написала Канделакі.

У Кремлі були стриманішими.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в Кремлі виходять з позиції, що всі аспекти чемпіонату Європи з футболу Євро-2021 регулюються УЄФА.

Так Пєсков відповів на питання журналістів, чи буде Росія вводити якісь обмеження для України через форми, якщо українська збірна пройде в один з чвертьфіналів турніру, який відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Реакція УЄФА

Пресслужба УЄФА прокоментувала контур країни на футболках української збірної. Екіпірування збірної України для участі в чемпіонаті Європи узгоджена:

"Форма збірної України (і всіх інших команд) на чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпіровки", - заявили в прес-службі УЄФА.

До речі, ще три роки тому глава УАФ Андрій Павелко заявляв, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму збірної України напис

"Слава Україні!". "Ми отримали добро", - говорив Павелко.

З іншого боку, навколо цього гасла, можливо, ще буде боротьба, враховуючи, що в МЗС РФ його вже пов'язали з нацистським вітанням. І, не виключено, що тему росіяни будуть і далі качати, намагаючись змінити позицію УЄФА. Футбольні асоціації, як відомо, будь-які натяки на нацизм традиційно жорстко присікають.

Втім, можливо, що скандал з цього більш роздувати не будуть.

Принаймні в Кремлі прокоментували ситуацію досить спокійно.