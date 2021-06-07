З коханими чоловіками: дружина Монатіка розчулила щасливими фото з дітьми і чоловіком

Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK) Ірина поділилася серією милих сімейних кадрів з чоловіком і їх синочками Данилом і Платоном. Пара довго приховувала обличчя своїх дітей, а після офіційного представлення їх публіці із задоволенням ділиться спільними фото і моментами з життя, повідомляє РБК-Украина.

Щасливі фото з підрослими хлопчиками дружина співака виклала у своєму Instagram. Так, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці - музеї Гаріка Корогодського. Для прогулянки Ірина вибрала стильний аутфіт - вузькі білі джинси і такого ж кольору вільну сорочку, які доповнила кросівками. Волосся вона зібрала в милий пучок і зробила легкий макіяж.

Дівчина зробила кумедний знімок в дзеркалі з одним з синочків, а також показала гордого тата Монатіка на дивані з дітьми.

фото: instagram.com/irinamonatik

фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитро Монатік з дружиною і дітьми весело провели вихідні / фото: instagram.com/irinamonatik