Кожна дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожна дитина в країні буде отримувати відсоток від видобутку надр. Також він зазначив, що за рішенням РНБО (Рада національної безпеки і оборони) почався повний аудит усіх надр і їх користувачів, повідомляє Обозреватель.

"Перше питання – це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалася виключно з корупцією і незаконним видобутком. Останні 2 роки ми прагнемо впроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення в такій ситуації", – сказав глава держави на форумі "Україна 30.Екологія".

Він зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр і їх користувачів, в тому числі пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій. Зеленський додав, що доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр можна придбати на відкритому аукціоні.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для впровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні" , – зазначив президент .

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна якомога швидше вступити в НАТО, адже на кону безпека нашої країни. При цьому Альянс повинен ухвалити рішення про вступ України негайно.