У МОЗ закликали відкривати нові центри вакцинації

На сьогодні центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах України. Але для якнайшвидшого щеплення українців потрібно відкривати нові, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 000 осіб – працювали три центри вакцинації в Одесі й по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" – 2 447, і в трьох центрах в Одесі – 1 329.

"Відкриття таких центрів – це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит жителів робити щеплення. Вже 12 міст запустили пілотні центри масової вакцинації. Міністерство охорони здоров'я закликає владу інших міст наслідувати їхній приклад і всіляко сприятиме створенню нових центрів. Зараз в Україні достатньо вакцини для їх роботи", – йдеться в повідомленні.

Поки ці центри працюють тільки у вихідні, в них прищеплюють людей, які записалися в лист очікування в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефоном, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет дається літнім.

Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.