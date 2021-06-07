Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від морського слизу

Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від морського слизу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від спалаху морського слизу, який турбує біологів і екологів. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що неочищені відходи різних компаній скидаються в Мармурове море, а зміна клімату викликало цвітіння так званих "морських соплів".

Міністерству навколишнього середовища та урбанізації вже доручено скоординувати свої дії з відповідними установами та муніципалітетами.

У свою чергу, експерти підкреслили, що промислове забруднення "душить" моря Туреччини, а підвищення температури води через зміни клімату посилює цю проблему.

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