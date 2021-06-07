Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від морського слизу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від спалаху морського слизу, який турбує біологів і екологів. Про це пишуть іноземні ЗМІ.
Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що неочищені відходи різних компаній скидаються в Мармурове море, а зміна клімату викликало цвітіння так званих
"морських соплів".
Міністерству навколишнього середовища та урбанізації вже доручено скоординувати свої дії з відповідними установами та муніципалітетами.
У свою чергу, експерти підкреслили, що промислове забруднення
"душить" моря Туреччини, а підвищення температури води через зміни клімату посилює цю проблему.