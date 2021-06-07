Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від морського слизу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв врятувати Мармурове море від спалаху морського слизу, який турбує біологів і екологів. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що неочищені відходи різних компаній скидаються в Мармурове море, а зміна клімату викликало цвітіння так званих "морських соплів" .

Міністерству навколишнього середовища та урбанізації вже доручено скоординувати свої дії з відповідними установами та муніципалітетами.