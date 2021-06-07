На Банковій пропонують підключити до обговорення "СП-2" журналістів та громадських діячів

Тематику будівництва частини магістрального газопроводу "Північний потік-2" між РФ і Німеччиною дном Балтійського моря потрібно обговорювати за участю журналістів і представників громадянського суспільства. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тема будівництва "Північного потоку-2" не має бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ні в кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту обійдеться без наслідків", - сказав Подоляк у коментарі.

Він також зазначив, що закінчення будівництва "Північного потоку-2" демонструє, наскільки велика дистанція між тим, що говорять західні політики, і тим, що вони роблять".

За словами радника керівника ОП, "нині настав вирішальний момент, який полягає в тому, чи застосує президент США Джо Байден наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію будівництва "Північного потоку-2" .