На Івано-Франківщині підприємців засудять за незаконний видобуток нафти
Співробітники ДУ ДФС в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобутку нафти, а також легалізації (відмивання) майна і коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє Enkorr.
Відзначається, що посадові особи декількох товариств, без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів, організували незаконний видобуток нафти й конденсату зі свердловини державного фонду в нафтопромисловому регіоні на території області.
«Надалі видобуту сировину фігуранти незаконно реалізовували на адресу нафтопереробного заводу шляхом оформлення господарських операцій, чим фактично здійснювали легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом», - йдеться в повідомленні.