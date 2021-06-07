На Івано-Франківщині підприємців засудять за незаконний видобуток нафти

Співробітники ДУ ДФС в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобутку нафти, а також легалізації (відмивання) майна і коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє Enkorr.

Відзначається, що посадові особи декількох товариств, без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів, організували незаконний видобуток нафти й конденсату зі свердловини державного фонду в нафтопромисловому регіоні на території області.

«Надалі видобуту сировину фігуранти незаконно реалізовували на адресу нафтопереробного заводу шляхом оформлення господарських операцій, чим фактично здійснювали легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом», - йдеться в повідомленні.
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