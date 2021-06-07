Три з українських міст можуть збільшити

В Україні можуть збільшити територію трьох міст. Верховній Раді рекомендують схвалити відповідні проєкти постанов №5487, №5489 і №5491, повідомляє РБК-Украина.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Територію міста Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 4265,05 гектара земель; міста Іллінців Вінницької області - на 2326 гектарів земель і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів земель.

Межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектара земель.