У Малайзії людей з температурою відстежуватимуть за допомогою дронів

У Малайзії будуть використовувати дронів для визначення людей з високою температурою в громадських місцях, пишуть міжнародні ЗМІ.

Пристрій за допомогою датчиків інфрачервоного випромінювання може фіксувати підвищену температуру тіла на висоті до 20 метрів. У поліції країни заявили, що такі заходи необхідні для зниження рівня поширення COVID-19.

Зараз в Малайзії фіксують до 9000 нових випадків зараження щодня, причому більша частина виникає внаслідок невідомих контактів хворих людей у суспільстві.

В країні закриті школи й торгові центри; підприємства виробничого сектора працюють зі скороченням робочої сили. Згідно з правилами, тільки двоє членів однієї сім'ї можуть виходити на вулицю, щоб купити предмети першої необхідності, займатися неконтактним спортом або звертатися за медичною допомогою поруч із будинком.