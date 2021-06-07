Експерти назвали крупу, яка очищає печінку від токсинів
Жовтий колір шкіри, втомлений зовнішній вигляд і неприємний запах з рота може свідчити про захворювання органа. Злакова рослина допомагає привести організм в порядок, повідомляє ChangeUA.
Печінка є «природним» фільтром. Її головна функція - очищення організму від токсинів і шкідливих речовин. Однак, іноді печінку сама потребує прочищення, щоб продовжувати безперебійну роботу.
На це можуть вказувати такі симптоми:
- Зміна кольору сечі.
- Запалення шлунка і діарея.
- Неприємний запах з рота.
- Печія.
- Втома.
- Колір і чутливість шкіри.
- Затримка рідин в тканинах.
Жирна їжа, алкоголь, фастфуд, продукти з високим вмістом білка і смажена їжа наносять колосальну шкоду для печінки. Вони сприяють накопиченню токсинів і жиру, а також підвищують рівень «поганого» холестерину в крові.
Очистити печінку безпечним способом допоможе овес. Цей злаковий продукт містить органічні кислоти (щавлева, ерукова, малонова) - вони пов'язують шкідливі сполуки й виводять їх з організму. Клітковина, що входить до складу вівса, нормалізує роботу кишківника, вбере токсини та виведе їх природним шляхом. Також продукт сприяє виведення зайвого холестерину з організму, тому є незамінним помічником при діабеті.
Для приготування відвару необхідно взяти 1 літр води, додати 120г очищеного злаку і варити протягом 15 хвилин. Після залишити настоюватися на 2-4 години. Обмежень по прийняття немає, головне, не випивати більше ¼ склянки за раз. Додавання в щоденний раціон вівса - одна з корисних здорових звичок. Щоб підсилити ефект очищення печінки, необхідно дотримуватися курсу 15 днів. Кожен день перед прийомом їжі випивати по пів склянки відвару.
Овес очищає не тільки печінку, але і нормалізує обмін речовин, покращує метаболізм, зміцнює судини й імунітет.