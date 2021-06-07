Виставлено на продаж ділянку "Родовід Банку" за сотні мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон земельну ділянку під будівництво в Києві, що належить АТ "Родовід Банк", що перебуває в ліквідації, повідомляє БiзнесЦензор.

Торги відбудуться 30 червня в системі Prozorro.Продажі.

Ділянка розташована в Оболонському районі столиці в районі вулиць Озерна, Богатирська і Північна, недалеко від станції метро "Героїв Дніпра".

Його площа становить понад 113,5 га. Відзначається, що цільове призначення землі - будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків і соціально-культурних об'єктів.

Раніше актив виставлявся на аукціон, однак не був куплений. Стартова ціна лота - 370 млн грн. Аукціон пройде за голландською моделі.