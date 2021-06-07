СБУ викрила масштабне виготовлення і збут амфетаміну

Служба безпеки України знешкодила організовану злочинну групу, яка займалася масштабним виготовленням і збутом амфетаміну. Операція проводилась спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п’ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один із організаторів координував діяльність угруповання із-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини і незаконний обіг наркотиків. Амфетамін виготовляли у двох нарколабораторіях в Івано-Франківській області.

Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Республікою Польща. СБ України спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітроетану через польсько-український кордон.

За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень. За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.

Основними оптовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які й продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.

Правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, чотирьох ключових фігурантів "на гарячому" під час виготовлення чергової партії психотропу.

У нарколабораторії правоохоронці вилучили:

понад 12 літрів амфетаміну в рідкому стані;

35 літрів нітроетану;

20 кілограмів прекурсору фенілнітропропену;

майже 500 літрів хімічних реактивів;

лабораторне обладнання.

Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже 2 млн грн.

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених у складі організованої злочинної групи. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.