Іран пообіцяв надати Україні матеріали справи про збитий Boeing

Іранська сторона за результатами третього раунду переговорів з Україною у справі про збитий літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752 біля Тегерана пообіцяла надати слідству України доступ до матеріалів справи, заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Родичі жертв PS752 запитують про завершення переговорів України й Ірану. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Однак Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані по кваліфікації злочину та міри відповідальності", – написав Мамедов в Twitter у понеділок.

2-3 червня в Києві відбувся третій раунд консультацій між Україною та Іраном у справі про збивання рейсу PS752.

8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ, був збитий в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпусу вартових Ісламської революції" (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

В кінці липня в Києві пройшли переговори з іранською стороною по виплаті компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів по збитому літаку МАУ поблизу Тегерана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що країна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 МАУ 8 січня 2020 року.

У лютому ЗМІ опублікували аудіозапис, на якій людина, упізнавана як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування і прокуратури України досліджують аудіозапис.