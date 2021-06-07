Подання декларації для виїзду за кордон на ПМП: що варто знати

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу, повідомляє ЮрЛига.

Про це нагадують фахівці Головного управління ДПС у Хмельницькій області.

Податкова декларація подається за звітний період у встановлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебував на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ).

Усі фізичні особи - платники податків і зборів реєструються в контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному ПКУ. Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.

Отже, громадянин України, який виписався з останнього місця постійного проживання в Україні та здав паспорт громадянина України, відповідно до норм чинного законодавства зобов'язаний надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за місцем перебування на обліку, яке було зазначено в обліковій картці платника податку.