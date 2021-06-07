З 9 червня Франція відкриється для українців

Франція з 9 червня відкривається для українців: умовою вʼїзду є повна вакцинація виключно затвердженими ЕМА вакцинами та негативний тест на коронавірус. Про це﻿ розповів керівник консульського відділу, перший секретар посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє Ділова столиця.

Франція розділила всі країни на три зони. Україна перебуває у другій категорії (помаранчева).

"У разі, якщо громадянин України отримав дві дози однієї з визнаних вакцин у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson), то він зможе без будь-яких перепон відвідати Францію. У такому випадку громадянин України повинен мати підтвердження повної вакцинації однією з вищезгаданих вакцин (2 дози від Pfizer, Moderna, AstraZeneca або однієї дози від Johnson & Johnson). На жаль, французька сторона поки не анонсувала формат такого підтвердження (так званого "санітарного паспорта")", — заявив Собко.

"Якщо ж громадянин України не пройшов повної вакцинації однією з визнаних вакцин в ЄС, то він може в’їхати до Франції виключно за наявності крайньої нагальної необхідності та оформлення на підставі цього відповідного дозволу на в’їзд у Посольстві Франції в Україні", — наголосив консул.

У посольстві нагадали, що громадяни України – члени родин громадян Франції та їхні діти; ті, хто мають посвідку на проживання у Франції або довгострокову французьку візу з правом на проживання у Франції; студенти та пред’явники довгострокової візи Passeport Talent; медпрацівники, стажисти та науковці, які в’їжджають у рамках боротьби з COVID-19; дипломати та члени їхніх родин можуть в’їжджати у Францію без необхідності отримання відповідного дозволу в посольстві Франції в України.