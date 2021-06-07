Золотовалютні резерви України продовжили скорочення

Золотовалютні резерви Національного банку України в травні скоротилися на 160,1 млн доларів і станом на 1 червня склали 27 839,9 млн доларів (в еквіваленті).

Інформація про це опублікована на офіційному сайті НБУ.

Скорочення ЗВР в травні сталося через погашення валютних зобов'язань держави. Загальний обсяг платежів уряду щодо погашення державного боргу склав 650,6 млн доларів.

У той же час надходження на валютні рахунки уряду склали 417,9 млн доларів США, з них 354,3 млн доларів США - від розміщення ОВДП у валюті. Крім того, в травні НБУ сплатив 64,3 млн доларів Міжнародному валютному фонду.