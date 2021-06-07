Седокова позувала зі своїм чоловіком біля басейну: "спекотне фото"

Українська попспівачка, авторка пісень, дизайнерка одягу й актриса Анна Сєдокова поділилася фото, на якому позувала зі своїм чоловіком баскетболістом Янісом Тіммою. Вона також розповіла, що попри складності, які виникали у відносинах, вони продовжують і далі бути єдиним цілим і будувати грандіозні плани на майбутнє, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість виклала відповідний знімок. Пара була зображений на тлі басейну. Сєдокова з'явилася в купальнику яскраво червоного-кольору, який вигідно підкреслив її форми. Тоді як її обранець похвалився безліччю татуювань на тілі. На ньому також була чорна бейсболка.