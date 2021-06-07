СБУ викрила екс-посадовця РНБО, який був завербований спецслужбою
За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі заявили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.
1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.