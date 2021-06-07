Класти смартфон під подушку шкідливо для здоров'я

Американські фахівці зійшлися на думці, що залишати свій телефон під подушкою на всю ніч - надзвичайно шкідлива звичка. Виявляється, гаджет здатний істотно нашкодити здоров'ю людини та навіть призвести до незворотних наслідків, повідомляє Men's Life.

Науковці з департаменту охорони здоров'я Каліфорнії настійно рекомендують перед сном прибирати свої смартфони якнайдалі - мінімальна відстань від тіла має становити один метр. Такі запобіжні заходи необхідно приймати у зв'язку з електромагнітним випромінюванням, яке виходить безпосередньо від включеного гаджета. За словами вчених, воно здатне в рази збільшити ризик розвитку безпліддя та онкологічних захворювань.

Судячи з результатів досліджень, в особливій зоні ризику знаходяться діти й підлітки - їх організм ще формується, а тому вплив електромагнітного випромінювання в цьому випадку більш агресивно. Ті ж, хто регулярно залишає смартфон під подушкою, рано чи пізно стикаються з порушеннями сну, неуважністю і проблемами з психічним здоров'ям. А тому на період відпочинку краще прибирати гаджет якнайдалі від власного ліжка (і навіть від тумбочки біля ліжка).

Але і це ще не все. Експерти закликають чоловіків відмовитися від звички носити смартфони в кишенях брюк. Від них виходить радіочастотне випромінювання, яке здатне погіршити якість сперми.