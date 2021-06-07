В Україні з'являться дві нові монети

Національний банк випустить в обіг дві нові пам'ятні монети - "Спадок" і "Євген Коновалець". Вихід заплановано на 9 червня, повідомляє UBR.

Зокрема, перша - присвячена розкриттю народного мистецтва, науки, побуту в художньо-образній манері, що перейшло у спадок від попередніх поколінь і представлено древніми символами, закодованими на писанках, вишиванках та орнаментах, йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинності розміщено зображення козака Мамая, який символізує волелюбність і безсмертя українського народу.

Срібна монета викарбувана спеціальним анциркулейтедом вийде тиражем у 4 тис. примірників і діаметром 38,6 мм. Номінал - 10 грн.

Другу монету НБУ присвятив військовому й політичному діячеві Євгену Коновальцю - полковнику армії Української народної республіки (УНР). Він трансформував січову формацію в полк "Січових стрільців", який став найбільш дисциплінованою частиною армії УНР. Портрет Коновальця прикрашає реверс пам'ятних грошей.

Тираж цих нейзильберових монет діаметром 31 мм складе 35 тис. одиниць. Номінал - 2 грн.