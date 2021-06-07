Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України перевищив 10 млрд грн

Доходи Пенсійного фонду України за січень-травень 2021 року склали 200,1 млрд гривень, видатки - 211,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 11 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

У загальних доходах ПФУ власні кошти склали 129,0 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 11,9 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 71,1 млрд гривень.