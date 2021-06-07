США та Росія обговорюють місце зустрічі Байдена й Путіна

Представники Росії та США узгоджують місце зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена, яка пройде в Женеві. Як заявив у понеділок, 7 червня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, місце саміту назвуть синхронно, повідомляє Кореспондент.

"Дійсно за місцем є вже більш-менш зрозумілі якісь пропозиції, але я не буду зараз передбачати, ми якось це все, напевно, синхронно зробимо з американцями. Поки утримаюся від будь-яких висловлювань з цього приводу", - сказав він.

За даними деяких ЗМІ, зустріч відбудеться в готелі InterContinental. Інші видання пишуть, що президенти зустрінуться на віллі.

Також Пєсков повідомив, що тема спільної пресконференції проговорюється.

"Проговорюється зараз тема, поки це непідтверджений пункт програми - спільна прес-конференція двох президентів. Зрозуміло, знову ж таки це обопільне має бути рішення. І після того, як ми погодимося або на тому, чи на іншому варіанті, ми вам повідомимо", - сказав він.

Також представник Кремля повідомив, що однією з тем переговорів можуть стати засуджені росіяни в США й американці в Росії.