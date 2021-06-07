Зеленський спланував в найближчі три роки садити більше 10 дерев в секунду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір посадити в країні мільярд дерев за три роки.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.﻿

Так, згідно з математичним підрахунками, зробленими журналістами, виходить, що для виконання цієї мети потрібно садити 333 333 333 дерева в рік і більше 10 дерев в секунду.

Telegram-канал Політика Країни

До слова, нардеп Олександр Дубинський вже встиг в своєму Telegram-каналі﻿ відреагувати на ініціативу президента.

Дубинський задав Володимиру Зеленському два запитання. Перше: чи зупинено нелегальну вирубку лісу по всій країні?

"Або будете садити рубачам "на виріст"? - цікавиться політик.

Друге: чи придумав він назву для свого чергового проєкту. Варто відзначити, що Дубинський також запропонував свій варіант назви - "Велике садівництво".