Зеленський спланував в найближчі три роки садити більше 10 дерев в секунду
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір посадити в країні мільярд дерев за три роки.
Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.
Так, згідно з математичним підрахунками, зробленими журналістами, виходить, що для виконання цієї мети потрібно садити 333 333 333 дерева в рік і більше 10 дерев в секунду.
До слова, нардеп Олександр Дубинський вже встиг в своєму Telegram-каналі відреагувати на ініціативу президента.
Дубинський задав Володимиру Зеленському два запитання. Перше: чи зупинено нелегальну вирубку лісу по всій країні?
"Або будете садити рубачам "на виріст"? - цікавиться політик.
Друге: чи придумав він назву для свого чергового проєкту. Варто відзначити, що Дубинський також запропонував свій варіант назви - "Велике садівництво".