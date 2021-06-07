Міжбанк: НБУ гальмує зміцнення гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку котирування безготівкового долара опустилися нижче рівня 27,20 гривень, і Національний банк прийняв рішення жорстко зупинити зміцнення національної валюти.

Він провів три інтервенції на купівлю валюти поспіль: вперше він вийшов з покупкою по ціні 27,19 гривень і купив 20 млн доларів, потім опустив курс покупки до 27,17 гривень - і взяв за такою ціною ще 50 млн доларів. Бачачи, що на ринку зберігається перекіс в сторону пропозиції валюти, регулятор оголосив третю інтервенцію за день, на цей раз за ціною 27,16 гривень. Першими відреагували на те, що відбувається спекулянти: вони активно почали фіксувати прибуток, ставлячи ордери на покупку трохи вище рівня інтервенції НБУ.

На готівковому валютному ринку долар також продовжив дешевшати слідом за безготівковим. Вранці в Києві готівкового «американця» продавали по 21,19-27,20 гривень, в обід - вже по 27,12-27,13 гривень. Всього за півдня цінник опустили на 7 копійок. При цьому оператори валютного ринку скаржаться на повну відсутність попиту: купувати швидко долар, що дешевшає ніхто не хоче.

Євро на FOREX спробував скоректуватися після сильного зростання в минулу п'ятницю, але зміг опуститися лише до позначки 1,2143 долара. Кожне зниження євро в світі тут же відкуповуються. А ось готівковому євро в Україні пощастило набагато менше: сьогодні він падає синхронно з готівковим доларом. Вранці в столиці євро продавали по 33,05-33,08 гривні, а після обідньої перерви - по 32,97-33,00 гривні.

У Росії рубль сьогодні торгується в діапазоні 72,75-73,05 рубля за долар. У Києві більшість обмінних пунктів виставило рубль на продаж по 3,70 гривні за 10 рублів.