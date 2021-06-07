Ляшко зізнався, як його намагалися завербувати спецслужби

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко привітав українців з нагоди професійного свята – Днем журналіста, який відзначається щорічно 6 червня, повідомляє Сегодня.

"З Днем журналіста, шановні колеги! Слово "колеги" говорю не просто так" , – сказав Ляшко.

Він розповів, як через журналістську діяльність був змушений виїжджати за кордон, щоб уникнути переслідувань від влади.

Ляшко згадав експрезидента Леоніда Кучму і його політично мотивовані репресії проти нього, черкаської газети "Свобода", де Ляшко був головним редактором, інших українських опозиційних ЗМІ та їх журналістів.

Також Ляшко вперше розповів про ситуацію, коли високопоставлений представник контррозвідки намагався його завербувати до спецслужб (в 1992 році).