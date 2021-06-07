У Запоріжжі поліція заарештувала лжемінера, який вимагав $1 млн і вертоліт

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка 2000 року народження, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повідомив, що торговий центр "Україна" замінований, і погрожував його підірвати. Чоловік вимагав $1 млн і вертоліт, повідомляє Новое время.

У поліції Запорізької області уточнили, що під час переговорів він погодився на $15 тисяч.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію 5 червня після 20:30. Поліцейські евакуювали з торгового центру близько 400 осіб і перевірили приміщення та прилеглу територію. Вибухівки вони не виявили.

Чоловіка, який повідомив про замінування торгового центру, затримали в його квартирі.

Фото: Нацполіція

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.