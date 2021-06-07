Українці все частіше купують електромобілі: лідери ринку

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-травні 2021 року, порівняно аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 12% – до понад 3 тис. одиниць, повідомляє УНИАН.

Частка б/у техніки в цій кількості склала 90%.

У травні поточного року український автопарк поповнився 622 автотранспортними засобами на акумуляторних джерелах живлення, що на 34% менше, ніж у травні 2020 року.

Частка нових машин в травневих реєстраціях склала 11%.

Основну масу електромобілів в травні склали легкові машини (590 штук), з яких тільки 66 авто – нові. Реєстрації легкових авто в травні в річному вираженні скоротилися майже на 36%.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf - 186 реєстрацій.

На другому місці - Tesla Model 3 з результатом 66 зареєстрованих машин.

Третьою за популярністю маркою стала AUDI E-Tron з результатом 33 авто.

Tesla Model S придбали 32 українці, і це четвертий результат.

Замикає травневу п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Chevrolet Bolt, в заліку цього автомобіля 29 реєстрацій.

У сегменті комерційних авто домінував Renault Kangoo Z. E. C 24 реєстраціями. Всього в комерційному сегменті було зареєстровано в травні 32 електромобілі.

Електромобілі в Україні

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць.

Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.