Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Шевченко

Вчена рада Київського національного університету ім. Тараса Шевченка позбавила невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тільки що на засіданні Вченої ради університету Олександра Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Т. Шевченка", – пишуть в соцмережах, пов'язаних із ВНЗ.

Як повідомлялося, диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року на той час ректор вишу Леонід Губерський, а саме звання йому було визначено 2 листопада того ж року.