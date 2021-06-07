Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Шевченко

Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Шевченко

Вчена рада Київського національного університету ім. Тараса Шевченка позбавила невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тільки що на засіданні Вченої ради університету Олександра Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Т. Шевченка", – пишуть в соцмережах, пов'язаних із ВНЗ.

Як повідомлялося, диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року на той час ректор вишу Леонід Губерський, а саме звання йому було визначено 2 листопада того ж року.

Новини

analytics