ОПЗЖ звинуватила владу в планах з відділення Донбасу

Партія "Опозиційна платформа - за життя" виступила із заявою, в якій звинуватила чинну владу в планах з відділення Донбасу, повідомляє Страна.ua.

Заява опублікована на сайті політичної сили.

"Зе-влада взяла курс на відторгнення Донбасу. Все частіше її представники дозволяють собі антидержавні висловлювання, які містять ознаки особливо тяжких злочинів. Зокрема, про необхідність відокремлення тимчасово непідконтрольних територій. Використовують щодо їх жителів принизливі і викликають порівняння", - йдеться в заяві.

У ОПЗЖ нагадали про те, що глава київської делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук порівняв Донбас з "раковою пухлиною" і заявив, що "Україні треба "відрізати" цей регіон, як злоякісне утворення" . Також в політсилі додали, що раніше віцепрем'єр Олексій Резніков виступав з подібною заявою (він назвав Донбас "пухлиною" і "ментально хворою територією" ).

"Симптоматично, що з антидержавними закликами відокремити Донбас виступають Глава української делегації в Мінській контактній групі і його заступник - представник в політичній підгрупі ТКГ. Це означає, що відділення Донбасу - єдиний план, який є при владі. Через свою нездатність забезпечити мир, домогтися компромісу на переговорах і відновити територіальну цілісність країни вони збираються розчленувати Україну. Цій бездарній Зе-владі не потрібні ні люди, ні території.

"Опозиційна платформа - за життя" вимагає від влади відмовитися від злочинної політики відторгнення Донбасу. Це антиконституційна, принизлива для країни й руйнівна для суверенітету України стратегія. Те, що з такими ідеями виступає перший президент незалежної України - ганьба.