На Хмельниччині знесли останній пам'ятник Леніну

У селі Пишки Хмельницької області демонтували останній в регіоні пам'ятник Леніну, повідомляє Укрiнформ.

"Цими днями був проведений демонтаж пам'ятника Леніну в селі Пишки Старосинявської ОТГ Хмельницької області" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це був останній пам'ятник Леніну на Хмельниччині.

На даний момент в Україні на відкритих територіях залишаються ще три 3 пам'ятника: в селі Ковалівка Вінницької облсті і два - в селі Новомлинськ на Харківщині.