На Хмельниччині знесли останній пам'ятник Леніну
У селі Пишки Хмельницької області демонтували останній в регіоні пам'ятник Леніну, повідомляє Укрiнформ.
"Цими днями був проведений демонтаж пам'ятника Леніну в селі Пишки Старосинявської ОТГ Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що це був останній пам'ятник Леніну на Хмельниччині.
На даний момент в Україні на відкритих територіях залишаються ще три 3 пам'ятника: в селі Ковалівка Вінницької облсті і два - в селі Новомлинськ на Харківщині.