В Україні адвокатам можуть дозволити носити з собою зброю

Адвокатам в Україні можуть дозволити носити з собою травматичну зброю. Верховній Раді рекомендують прийняти за основу відповідний законопроєкт №4612, повідомляє Вести.

Закон пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

"Мета законопроєкту - підвищити захист адвокатів від можливих незаконних посягань на їх життя і здоров'я при здійсненні професійної діяльності, адже в останні роки кількість нападів на адвокатів зросла", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 2013 по 2020 рік в комітет надійшло:

10 повідомлень про вбивства адвокатів;

9 повідомлень про замах на життя;

57 повідомлень про фізичну розправу;

59 повідомлень про погрози.

За результатами перевірки, НААУ підтверджує 85% фактів порушень прав і гарантій адвокатської діяльності.

Асоціація адвокатів підтримує запропонований проєкт закону, але окремі положення потрібно доопрацювати, а саме порядок припинення права на носіння зброї, розширення можливості придбання такої зброї не тільки вітчизняного виробництва.