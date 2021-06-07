В УЗ назвали найпопулярніші маршрути цього сезону
Поїзд №45/46 Лисичанськ-Ужгород став самим популярним поїздом у внутрішньому сполученні серед пасажирів з початку року, повідомляє УНИАН.
У січні-травні цим поїздом було перевезено 329 тис.пасажирів в обох напрямках, вказано у повідомленні прес-служби акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ).
На другому місці-поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис.пасажирів.
Третє місце-поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.
У десятку також увійшли поїзди: №91/92 Одеса-Костянтинівка (170 тис. пасажирів);
№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);
№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);
№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);
№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);
№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).
Разом з тим, в десятку найпопулярніших напрямків, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда, увійшли:
- Харків - Київ (184 тис. пасажирів, зворотно - 178 тис.);
- Львів - Київ (165 тис. пасажирів, зворотно - 161 тис.);
- Дніпро - Київ (131 тис. пасажирів, назад - 123 тис.);
- Вінниця - Київ (106 тис. пасажирів, зворотно - 104 тис.);
- Запоріжжя - Київ (86 тис. пасажирів, зворотно - 80 тис.);
- Одеса - Київ (79 тис. пасажирів, назад - 75 тис.);
- Херсон-Київ (70 тис. пасажирів, зворотно - 66 тис.);
- Івано-Франківськ - Київ (69 тис. пасажирів, зворотно - 67 тис.);
- Кривий Ріг - Київ (61 тис. пасажирів, зворотно - 55 тис.);
- Миколаїв -Київ(58 тис. пасажирів, назад - 53 тис.).