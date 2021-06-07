В УЗ назвали найпопулярніші маршрути цього сезону

Поїзд №45/46 Лисичанськ-Ужгород став самим популярним поїздом у внутрішньому сполученні серед пасажирів з початку року, повідомляє УНИАН.

У січні-травні цим поїздом було перевезено 329 тис.пасажирів в обох напрямках, вказано у повідомленні прес-служби акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ).

На другому місці-поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис.пасажирів.

Третє місце-поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.

У десятку також увійшли поїзди: №91/92 Одеса-Костянтинівка (170 тис. пасажирів);

№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);

№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);

№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);

№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);

№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).

Разом з тим, в десятку найпопулярніших напрямків, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда, увійшли: