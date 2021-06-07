Зеленський найближчим часом має намір зібрати глав областей і облрад

У Дніпрі у вівторок, 8 червня, відбудеться перше засідання палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад. Його проведе президент України Володимир Зеленський, повідомляє Обозреватель.

Конгрес місцевих і регіональних влад на чолі із Зеленським був створений президентом наприкінці лютого, а перше його засідання пройшло 3 червня у Хмельницькому.

"Президент завтра у Дніпрі збере другу палату Конгресу місцевої влади – палату регіонів" , – сказав співрозмовник видання.

На ньому, як повідомляється, має бути обрано керівництво. По три представника кожної з палат будуть делеговані до Президії.