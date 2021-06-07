Дружина Комарова похвалилася фігурою в обтислій сукні

Дружина українського телеведучого Дмитра Комарова – 23-річна Олександра Кучеренко – поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильне вбрання яскраво синього кольору. Дівчина позувала на телеканалі в студії, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото вона опублікувала на сторінці в Instagram. Так, дружина Комарова з'явилася в довгій сукні синього кольору, яка обтягувала її струнку фігуру. Свій аутфіт дівчина доповнила бежевими туфлями-човниками.

Крім того, обраниця ведучого розпустила своє довге волосся і зробила легкий денний макіяж з акцентом на губи.

Кучеренко показала стильний образ. Джерело: instagram.com/aakucherenko

Користувачам мережі сподобався новий знімок Кучеренко, і вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.

"Приємно дивитися на натуральну красу, без ботокса", "Красуня і розумниця", "Гарний журналіст" , – пишуть люди.